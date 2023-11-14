Нацгвардія взяла в полон чотирьох окупантів на Запорізькому напрямку (фото)

Силам оборони України вдалося взяти в полон чотирьох окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що це результат роботи бійців бригади "Спартан" Гвардії наступу на Запорізькому напрямку.

Фото: Полонені окупанти (facebook.com/mvs.gov.ua)

Вони поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями Російської Федерації.

Українські бійці часто беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України полонили трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один із росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що понад десяток окупантів здалися в полон на Таврійському напрямку.