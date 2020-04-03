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Нацгвардия взяла под охрану парки Днепра и Кременчуга

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 15:15
Нацгвардия взяла под охрану парки Днепра и Кременчуга
Иллюстративное фото (facebook.com/NGUmainpage)

Всего под охрану взяли 11 парков

Военнослужащие Национальной гвардии взяли под охрану городские парки Днепра и Кременчуга на время карантинных мероприятий в городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии в Facebook.

Сообщается, что для обеспечения правопорядка задействовано 114 гвардейцев, 2 автопатруля и 2 кинолога. Всего под охрану взяли 11 парков.

"С 3 марта с целью борьбы с распространением вируса COVID-19 военнослужащие Национальной гвардии Украины приступили к несению службы в городских парках Днепра и Кременчуга", - говорится в сообщении.

Для борьбы с распространением коронавируса с 3 марта в Днепре закрыли все парки, зеленые зоны и пляжи. Ограничения для посещения общественных мест будут действовать до окончания карантина.

Сегодня премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев воздержаться от шашлыков, от прогулок по паркам на ближайшие 3-4 недели в связи с усилением карантина в Украине.

Напомним, с 6 апреля запрещено находиться на улице без респираторов или медицинских масок, а также собираться в группы более двух человек. По словам Шмыгаля, ослабление карантина в Украине будет возможным в конце апреля при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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