Нацгвардія взяла під охорону парки Дніпра та Кременчуга

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Всього під охорону взяли 11 парків

Військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону міські парки Дніпра та Кременчуга на час карантинних заходів у містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацгвардії у Facebook.

Повідомляється, що для забезпечення правопорядку задіяно 114 гвардійців, 2 автопатрулі та 2 кінологи. Всього під охорону взяли 11 парків.

"З 3 березня з метою боротьби із розповсюдженням вірусу COVID-19 військовослужбовці Національної гвардії України розпочали несення служби у міських парках Дніпра та Кременчука", - йдеться у повідомленні.

Для боротьби з поширенням коронавірусу з 3 березня у Дніпрі закрили всі парки, зелені зони та пляжі. Обмеження для відвідування громадських місць діятимуть до закінчення карантину.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців утриматись від шашликів, від прогулянок парками на найближчі 3-4 тижні у зв'язку з посиленням карантину в Україні.

Нагадаємо, з 6 квітня заборонено знаходитися на вулиці без респіраторів чи медичних масок, а також збиратися у групи більше двох осіб. За словами Шмигаля, послаблення карантину в Україні буде можливим у кінці квітня за умов поліпшення епідеміологічної ситуації в країні.