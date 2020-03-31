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В Днепре запретят посещение парков и пляжей

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 19:35
В Днепре запретят посещение парков и пляжей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения вводятся с 3 апреля

До окончания карантина в Украине посещение парков, зеленых зон и пляжей в Днепре будет запрещено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской Telegram-канал о коронавирусе.

Сообщается, что такое решение приняла комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета.

"С 9:00 03.04 до завершения карантина закрыть в Днепре для посещения населения объекты благоустройства зеленого хозяйства (парки, зеленые зоны, пляжи)", - сказано в решении комиссии.

Контролировать введенные ограничения будет Департамент парков и рекреации горсовета Днепра. В парках и на пляжах города установят соответствующие запрещающие таблички и знаки.

В Днепре зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом. Еще 11 человек с подозрением на COVID-19 ожидают результатов тестирования. В Днепропетровской области коронавирус подтвержден у 9 человек.

Напомним, сегодня карантин ужесточили в Тернополе. В частности, власти города запретили жителям находиться на улицах в группах более двух человек.

Как сообщало РБК-Украина, коронавирус официально подтвержден у 549 украинцев. От вируса умерли 13 граждан.

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