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В Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 12:19
В Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ослабление состоится при снижении заболеваемости

В Кабинете министров Украины допускают ослабление карантина из-за пандемии коронавируса в конце апреля. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в своем видеообращении в Telegram.

Он подчеркнул, что ослабление состоится при снижении заболеваемости.

"По нашим расчетам за три недели те, кто уже больны COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий", - заверил глава Кабмина.

По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов.

"На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам
уже с начала мая начать рестарт экономики", - отметил премьер.

Напомним, Кабинет министров призывает украинцев воздержаться от шашлыков, от прогулок парками на ближайшие 3-4 недели в связи с усилением карантина в Украине. Так, КМУ поддержал постановление, которым запрещается передвижение по улицам более двух человек, кроме случая сопровождения детей.

Как писало РБК-Украина, правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине, анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.

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