Кабмин призывает украинцев воздержаться от прогулок парками на 3-4 недели

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин призывает людей воздержаться от массовых мест отдыха

Кабинет министров призывает украинцев воздержаться от шашлыков, от прогулок парками на ближайшие 3-4 недели в связи с усилением карантина в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении на Telegram-канале.

Вместе с тем, правительство приняло постановление, которым запрещается передвижение по улицам более 2 людям, кроме случая сопровождения детей.

"Правительство также призывает вас, украинцев, воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие 3, может 4, недели", - заявил он.

Напомним, с 2 апреля в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, в правительстве решили усилить карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Отныне, в частности, запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах без маски или респиратора и прочее.

А также правительство планирует усилить карантинные меры в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице