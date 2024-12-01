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Нацгвардія відбила масований штурм росіян у Харківській області (відео)

Фото: Нацгвардія відбила масований штурм росіян у Харківській області 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія задіяла взвод піхоти і кілька БМП під час штурму в Харківській області. Але окупанти були розбиті, зазнавши значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

Так, зранку 30 листопада окупанти здійснили невдалу спробу штурму позицій 13-ї бригади НГУ "Хартія" у Харківській області.

"Противник силами понад взводу піхоти за підтримки трьох одиниць БМП-3 намагався атакувати підрозділи 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", - розповів він. 

Втрати РФ під час штурму

За його даними, завдяки організації системи розвідки Сили оборони України у складі Хартії та 92 ОШБР завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами.

"Бойові машини піхоти були знищені, а рештки вцілілої піхоти добили БПЛА та артилерія. Втрати ворога за ранок склали три БМП, 29 загиблих та 16 поранених", - зазначив Півненко.

Ситуація на фронті

Минулої доби, 30 листопада, на фронті в Україні відбулося 224 бойових зіткнення. Порівняно з іншими днями кількість боїв зросла.

Зокрема, на Харківському напрямку окупанти дев'ять разів намагалися просунутися в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

Додамо, ще в липні Півненко зазначав, що за місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.

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