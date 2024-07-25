Через місяць-півтора РФ стане в оборону, - командувач НГУ

За місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на і нтерв'ю командуючого Нацгвардії Олександра Півненка виданню " Укрінформ ".

"Важко (на фронті, - ред). Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Так, це війна…" - сказав він.

За словами Півненка, ЗСУ треба шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

"Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни", - констатував генерал.