Кількість атак збільшилася: актуальна ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 224 бойових зіткнення. У порівнянні з іншими днями кількість боїв зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Триває операція в Курській області , минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми.

На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль.

Сили оборони за вчора відбили 54 атаки на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд.

Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Втрати армії РФ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські воїни за добу ліквідували 1730 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 742 тисячі солдатів.

У Міноборони розповіли, що у листопаді українські захисники вразили низку рідкісних та дорогих одиниць техніки ворога. Йдеться про ЗРК різної модифікації, РЛС, вогнеметні системи залпового вогню тощо.

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