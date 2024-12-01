Нацгвардия отбила массированный штурм россиян в Харьковской области (видео)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 30 ноября, на фронте в Украине произошли 224 боевых столкновения. По сравнению с другими днями количество боев возросло.

В частности, на Харьковском направлении оккупанты девять раз пытались продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

Добавим, еще в июле Пивненко отмечал, что через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

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