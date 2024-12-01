RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Нацгвардия отбила массированный штурм россиян в Харьковской области (видео)

Фото: Нацгвардия отбила массированный штурм россиян в Харьковской области 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия задействовала взвод пехоты и несколько БМП во время штурма в Харьковской области. Но оккупанты были разбиты, понеся значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

Так, утром 30 ноября оккупанты совершили неудачную попытку штурма позиций 13-й бригады НГУ "Хартия" в Харьковской области.

«Противник силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытался атаковать подразделения 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", - рассказал он. 

Потери РФ во время штурма

По его данным, благодаря организации системы разведки Силы обороны Украины в составе Хартии и 92 ОШБР заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами.

"Боевые машины пехоты были уничтожены, а остатки уцелевшей пехоты добили БПЛА и артиллерия. Потери врага за утро составили три БМП, 29 погибших и 16 раненых", - отметил Пивненко.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 30 ноября, на фронте в Украине произошли 224 боевых столкновения. По сравнению с другими днями количество боев возросло.

В частности, на Харьковском направлении оккупанты девять раз пытались продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

Добавим, еще в июле Пивненко отмечал, что через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныХарьковВойна в Украине