Нацгвардія США боротиметься з дронами: що вміє система Anduril

Нацгвардія США отримала сучасні мобільні системи боротьби з безпілотниками від компанії Anduril для захисту критичної інфраструктури та військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition .

Підсилення захисту всередині країни

Нове обладнання передали Нацгвардії штату Вашингтон після завершення навчань на базі Кемп-Мюррей. Комплекси значно розширюють можливості військових виявляти, відстежувати та нейтралізувати несанкціоновані дрони.

У Пентагоні наголошують, що комерційні БПЛА стали легкодоступними для потенційних противників. Це створює пряму загрозу для аеропортів, енергетичних об'єктів, військових баз та місць масового скупчення людей.

Додатковим стимулом для прискорення цієї програми став досвід війни в Україні, де навіть дешеві цивільні дрони радикально змінили ситуацію на полі бою.

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Як працює система проти дронів

Мобільний комплекс від Anduril поєднує кілька типів датчиків в одну мережу:

оптична вежа (Long Range Camera Tower) відповідає за візуальне спостереження на великих відстанях;

детектор WISP знаходить низьколетячі та малі БПЛА, ефективно відсіюючи птахів і побутові перешкоди;

радіочастотний сенсор Pulsar сканує ефір, знаходить сигнал між дроном і пілотом та визначає їхні координати;

платформа Lattice - штучний інтелект, який збирає всі дані в єдину картину для оператора й автоматично оцінює рівень загрози.

Завдяки такій архітектурі військові зможуть миттєво обмінюватися інформацією з ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та поліцією.