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Армія США відкрила першу 3D-надруковану казарму

05:26 03.08.2026 Пн
2 хв
За скільки днів побудували "роздруковані" казарми?
aimg Пилип Бойко
Армія США відкрила першу 3D-надруковану казарму Фото: відкриття 3D-надрукованої казарми (DVIDS)
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Армія США відкрила у Форт-Блісс першу з десяти казарм, надрукованих на 3D-принтері, у межах найбільшого на сьогодні проєкту роботизованого будівництва для військової інфраструктури. У Пентагоні вважають, що технологія дасть змогу швидше та дешевше зводити енергоефективне житло для військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DVIDS.

Керівництво військової бази Форт-Блісс у штаті Техас провело церемонію відкриття першої казарми, збудованої за допомогою 3D-друку. Проєкт став найбільшим розгортанням роботизованого будівництва в історії Військового міністерства США.

За словами командувача Форт-Блісс генерал-майора Кертіса Тейлора, йдеться не лише про нову технологію чи економію коштів, а насамперед про бойову готовність і умови служби військових.

"Цей проєкт - це набагато більше, ніж просто статистика, 3D-друк чи економія коштів. Йдеться про бойову готовність і, найголовніше, про турботу про наших людей", - заявив Тейлор.

Скільки солдатів будуть жити в надрукованих казармах

Контракт передбачає будівництво 10 навчальних казарм, надрукованих на 3D-принтері. Вони зможуть розмістити до 560 військовослужбовців.

Етап друку всіх будівель тривав лише 58 днів, а повне виконання контракту оцінюється приблизно у дев'ять місяців. Завершення проєкту очікується у вересні.

Ця ініціатива продовжує пілотний проєкт 2024 року, коли у Форт-Блісс уже звели дві подібні будівлі, які нині використовуються для проживання військових.

Які характеристики нових казарм

Кожна будівля має площу близько 536 квадратних метрів, а загальна площа всіх десяти казарм становитиме приблизно 7246 квадратних метрів.

Будівлі обладнані системами кондиціонування та відповідають уніфікованим військовим будівельним стандартам США.

У Пентагоні зазначають, що нові казарми замінять застарілі тимчасові споруди та матимуть нижчі витрати протягом усього строку експлуатації.

Швидко й дешево

За даними армії США, використання 3D-друку дало змогу зменшити витрати приблизно на 9,3% порівняно з традиційними військовими стандартами будівництва.

Крім того, швидкість зведення таких об'єктів виявилася приблизно у чотири рази вищою, ніж за звичайних методів будівництва.

Ще новини про армію США

Армія США поки що значно поступається Україні у виробництві бойових безпілотників і лише перебуває на початковому етапі розвитку власної дронної індустрії. Цей факт визнали у Пентагоні.

Також Україна та США підписали двосторонню заяву про наміри щодо нового оборонного партнерства. Ця домовленість дозволить експортувати українські безпілотники до США для військових випробувань.

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