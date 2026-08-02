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ГУР створило систему спостереження "Периметр", яка замінила вартових на позиціях

21:40 02.08.2026 Нд
2 хв
Комплекс збирають буквально з того, що є на найближчому радіоринку
aimg Валерія Абабіна
ГУР створило систему спостереження "Периметр", яка замінила вартових на позиціях Фото: Рука у режимі нічної камери комплексу "Периметр" (скріншот з подкасту "Активне обговорення" ГУР)
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Інженери ГУР розробили власну систему секторного спостереження "Периметр". Вона замінила військових, які раніше мусили фізично вартувати на бойових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст "Активне обговорення".

Про систему розповів інженер підрозділу "Крила" з позивним "Осака". За його словами, розробники прагнули зробити комплекс максимально простим, дешевим і взаємозамінним - буквально з компонентів, доступних на найближчому радіоринку.

Як працює "Периметр"

Комплекс оснащений двома камерами. Перша - денна або денно-сутінкова, яка навіть за відсутності світла показує контури об'єктів після заходу сонця. Друга - інфрачервона, "теплак", для спостереження за теплими цілями.

ГУР створило систему спостереження &quot;Периметр&quot;, яка замінила вартових на позиціях

Фото: Рука у режимі нічної камери комплексу "Периметр" (скріншот з подкасту "Активне обговорення")

За словами військового, пристрій майже невидимий для ворожих тепловізорів, особливо у період "зеленки", коли камера зливається з корою дерева.

Автономність і встановлення

"Периметр" гідроізольований і може працювати на двох батареях щонайменше добу без підзарядки. Камери закріплюють під час розгортання позицій, а батарею розміщують у бліндажі.

"Якщо камера закріплена, вона там висить місяцями і до неї ніхто не ходить", - пояснив "Осака".

Наразі комплекс працює лише в режимі спостереження, без функції запису відео - інженери свідомо відмовилися від неї, щоб здешевити систему.

ГУР створило систему спостереження &quot;Периметр&quot;, яка замінила вартових на позиціяхФото: Комплекс секторного спостереження "Периметр" (скріншот з подкасту "Активне обговорення")

Скільки коштує комплекс

За словами оборонця, "Периметр" коштує близько 60 тисяч гривень. Із них приблизно 30 тисяч - це ціна камери, а дві батареї в комплекті обходяться ще майже в 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, українські підрозділи дедалі активніше впроваджують безпілотні системи та безперервне спостереження на полі бою - це дозволяє вчасно виявляти ворога і мінімізувати ризики для особового складу.

Раніше ГУР демонструвало й інші власні розробки. Зокрема, розвідники показали морські дрони-дрононосці, якими Україна вражає цілі в акваторії окупованого Криму та російські катери у Чорному морі.

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