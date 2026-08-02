ГУР створило систему спостереження "Периметр", яка замінила вартових на позиціях
Інженери ГУР розробили власну систему секторного спостереження "Периметр". Вона замінила військових, які раніше мусили фізично вартувати на бойових позиціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст "Активне обговорення".
Про систему розповів інженер підрозділу "Крила" з позивним "Осака". За його словами, розробники прагнули зробити комплекс максимально простим, дешевим і взаємозамінним - буквально з компонентів, доступних на найближчому радіоринку.
Як працює "Периметр"
Комплекс оснащений двома камерами. Перша - денна або денно-сутінкова, яка навіть за відсутності світла показує контури об'єктів після заходу сонця. Друга - інфрачервона, "теплак", для спостереження за теплими цілями.
Фото: Рука у режимі нічної камери комплексу "Периметр" (скріншот з подкасту "Активне обговорення")
За словами військового, пристрій майже невидимий для ворожих тепловізорів, особливо у період "зеленки", коли камера зливається з корою дерева.
Автономність і встановлення
"Периметр" гідроізольований і може працювати на двох батареях щонайменше добу без підзарядки. Камери закріплюють під час розгортання позицій, а батарею розміщують у бліндажі.
"Якщо камера закріплена, вона там висить місяцями і до неї ніхто не ходить", - пояснив "Осака".
Наразі комплекс працює лише в режимі спостереження, без функції запису відео - інженери свідомо відмовилися від неї, щоб здешевити систему.
Фото: Комплекс секторного спостереження "Периметр" (скріншот з подкасту "Активне обговорення")
Скільки коштує комплекс
За словами оборонця, "Периметр" коштує близько 60 тисяч гривень. Із них приблизно 30 тисяч - це ціна камери, а дві батареї в комплекті обходяться ще майже в 10 тисяч гривень.
Нагадаємо, українські підрозділи дедалі активніше впроваджують безпілотні системи та безперервне спостереження на полі бою - це дозволяє вчасно виявляти ворога і мінімізувати ризики для особового складу.
Раніше ГУР демонструвало й інші власні розробки. Зокрема, розвідники показали морські дрони-дрононосці, якими Україна вражає цілі в акваторії окупованого Криму та російські катери у Чорному морі.