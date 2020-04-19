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Пожары под Чернобылем: МВД назвало основную версию

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 14:31
Пожары под Чернобылем: МВД назвало основную версию
Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

До сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне

Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне.

"Сейчас устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета.

Отметим, вечером 18 апреля в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции.

Добавим, за все время пожаров в Чернобыльской зоне ни разу содержание радионуклида не превысило предельно допустимых норм.

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