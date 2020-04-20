Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через лісові пожежі

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нацгвардійці шукають причетних до займання лісових пожеж

Національна гвардія України проводить спецоперацію з виявлення паліїв у лісах Житомирської області та Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у Facebook.

За словами Авакова, у міністерстві внутрішніх справ було створено спеціальну групу для проведення так званої "антидиверсійної операції" в лісах Житомирської та Київської областей.

"Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі", - написав він.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що у відомстві не виключають виникнення лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження внаслідок спланованих диверсій.

Крім того, в Раді нацбезпеки та оборони України вважають, що до лісових пожеж на території Житомирської області можуть бути причетні землевласники. Наразі розглядаються дві версії виникнення лісових пожеж - суховії та навмисний підпал.

Також РБК-Україна писало, що лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження могли виникнути через малосніжну зиму та суху лісову підстилку. Такі версії висловили в МВС.