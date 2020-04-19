В СНБО допустили, кто может быть причастен к поджогам в Житомирской области

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Секретарь СНБО рассказал, что силовики обсуждали на сегодняшнем совещании

Силовики на совещании рассматривали вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов в Житомирской области. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

Как Данилов отметил, он вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым,

главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овруцкому районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами.

На этом совещании министр внутренних дел заявил, что рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог. Аваков считает, что нельзя исключать и небрежного отношения к природе.

Напомним, в МВД сообщили, что пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Также в Офисе президента назвали площадь, охваченную пожарами в Житомирской области. Так, она составляет 4390 гектаров. В четырех ячейках еще продолжается локализация.