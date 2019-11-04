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Нацгвардия продолжает патрулировать Золотое в усиленном режиме

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 09:48
Нацгвардия продолжает патрулировать Золотое в усиленном режиме
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Золотом также развернули мобильные блокпосты

На фоне разведения сил в Золотом Луганской области украинские военные и полиция продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что на участке №2 продолжается разведение сил в районе Золотого-4.

"Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в указанной области бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Нацгвардия продолжает патрулировать Золотое в усиленном режиме

В частности, несколько пеших нарядов патрулируют улицы Золотого-4. Кроме того, в поселке задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Ожидается, что после этого в Луганской области запустят полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

В минувшую пятницу миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом, в том числе со строны формирований самопровозглашенной "Луганской народной республики".

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Новости Украины НацгвардияЗолотоеРазведение сил
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