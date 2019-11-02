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В ООС заявили, что жители Золотого находятся в безопасности после разведения

Новости » Общество     02.11.2019 - 17:56
В ООС заявили, что жители Золотого находятся в безопасности после разведения
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

В ООС заявили, что украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения

Угроз для местного населения в населенном пункте Золотое-4 после разведения войск не существует. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки Север Олег "Микац", сообщает штаб ООС, передает РБК-Украина.

"Никакой угрозы для местного населения после разведения не существует ... Мы изменили только тактическое положение, но система огня, которая организована, и те меры, которые мы выполняли и выполняем, гарантированно будут предоставлять возможность местному населению чувствовать себя в безопасности", - сказал Микац, добавив, что украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

Напомним, режим ограничения на передвижение в районе разведения сил в Золотом будет отменен в воскресенье, 3 ноября. По словам Микаца, начиная с 3 ноября, на участке разведения сил в Золотом можно будет свободно передвигаться. Также представитель штаба добавил, что в районе разведения сил в Золотом уже 12 дней не было зафиксировано ни одно нарушение режима прекращения огня.

Как известно, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств. В пятницу, 1 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили завершение разведение сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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Темы: Новости ООС
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