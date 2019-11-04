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Нацгвардія продовжує патрулювати Золоте в посиленому режимі

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 09:48
Нацгвардія продовжує патрулювати Золоте в посиленому режимі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В Золотому також розгорнули мобільні блокпости

На тлі розведення сил в Золотому Луганської області українські військові і поліція продовжують нести службу в посиленому режимі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що на ділянці №2 триває розведення сил в районі Золотого-4.

"Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів у зазначеній області бійці Національної гвардії України разом зі співробітниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил несуть службу в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Нацгвардія продовжує патрулювати Золоте в посиленому режимі

Зокрема, кілька піших нарядів патрулюють вулиці Золотого-4. Крім того, в селищі задіяно цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розмінування в Золотому триватиме до 9 листопада. Очікується, що після цього в Луганській області запустять повноцінний контрольний пункт в'їзду-виїзду.

Минулої п'ятниці місія ОБСЄ підтвердила розведення сил в Золотому, в тому числі зі строни формувань самопроголошеної "Луганської народної республіки".

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