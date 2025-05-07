Нацгвардія озброїлась танками Leopard: як це підсилить бойові спроможності

Національна гвардія України отримала сучасні бойові танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4. Це - важливий крок до посилення обороноздатності, з огляду на сучасні виклики на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Півненко розповів, що Національна гвардія України продовжує зміцнювати свої бойові спроможності для ефективної протидії збройній агресії.

"Нещодавно до бойових підрозділів НГУ надійшли танки серії Leopard, передані завдяки підтримці міжнародних партнерів та військово-політичного керівництва держави", - заявив він.

Фото: танки серії Leopard (https://www.facebook.com/OleksandrPivnenko)

Зокрема, за даними командувача НГУ, гвардійці отримали танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Вони поєднують у собі високу мобільність, вогневу міць та надійність, що критично важливо на сучасному полі бою.

Детальніше про техніку

Leopard 2A4 оснащений:

120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall Rh-120 L44,

двома кулеметами MG3 калібру 7,62 мм,

дизельним двигуном потужністю 1500 к.с.,

сучасною системою керування вогнем EMES-15 із тепловізійним каналом та лазерним далекоміром.

Завдяки цьому Leopard 2 здатен точно вражати цілі вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Танк демонструє відмінну прохідність: долає нахили до 30°, вертикальні перешкоди до 1,1 м, рови шириною до 3 м і водні перешкоди до 1,2 м (до 4 м зі шноркелем).

Броньовий захист Leopard 2 дозволяє ефективно протистояти сучасним загрозам, включаючи протитанкові ракети та дрони-камікадзе.

Leopard 1A5, своєю чергою, є модернізованим варіантом із гарматою 105 мм, оновленими прицільними комплексами та покращеною ергономікою для екіпажу.

"Звичайно, зараз з урахуванням реалій на полі бою, мова не йде про безпосередню роль танків у залученні до бойових порядків підрозділів першого ешелону. Але танк як був, так і залишається на полі бою, так само, як і артилерія - одним із найпотужніших вогневих засобів", - пояснив Півненко.

Підготовка бійців Нацгвардії

Військовослужбовці НГУ наразі проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання цієї техніки, у тому числі за кордоном.

"Ми адаптуємо нові зразки озброєння до умов ведення бойових дій на сході та півдні України, з урахуванням сучасних викликів - таких як масове застосування FPV-дронів. Тут в першу чергу мова йде про комплексну роботу аеророзвідки, наших підрозділів РЕР і РЕБ, характеру місцевості й бойових дій й умов місцевості на конкретному напрямку", - зауважив командувач НГУ.