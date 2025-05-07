Нацгвардия вооружилась танками Leopard: как это усилит боевые возможности

Национальная гвардия Украины получила современные боевые танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4. Это - важный шаг к усилению обороноспособности, учитывая современные вызовы на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Пивненко рассказал, что Национальная гвардия Украины продолжает укреплять свои боевые возможности для эффективного противодействия вооруженной агрессии.

"Недавно в боевые подразделения НГУ поступили танки серии Leopard, переданные благодаря поддержке международных партнеров и военно-политического руководства государства", - заявил он.

Фото: танки серии Leopard (https://www.facebook.com/OleksandrPivnenko)

В частности, по данным командующего НГУ, гвардейцы получили танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Они сочетают в себе высокую мобильность, огневую мощь и надежность, что критически важно на современном поле боя.

Подробнее о технике

Leopard 2A4 оснащен:

120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall Rh-120 L44,

двумя пулеметами MG3 калибра 7,62 мм,

дизельным двигателем мощностью 1500 л.с.,

современной системой управления огнем EMES-15 с тепловизионным каналом и лазерным дальномером.

Благодаря этому Leopard 2 способен точно поражать цели днем и ночью, при любых погодных условиях.

Танк демонстрирует отличную проходимость: преодолевает наклоны до 30°, вертикальные препятствия до 1,1 м, рвы шириной до 3 м и водные преграды до 1,2 м (до 4 м со шноркелем).

Броневая защита Leopard 2 позволяет эффективно противостоять современным угрозам, включая противотанковые ракеты и дроны-камикадзе.

Leopard 1A5, в свою очередь, является модернизированным вариантом с пушкой 105 мм, обновленными прицельными комплексами и улучшенной эргономикой для экипажа.

"Конечно, сейчас с учетом реалий на поле боя, речь не идет о непосредственной роли танков в привлечении к боевым порядкам подразделений первого эшелона. Но танк как был, так и остается на поле боя, так же, как и артиллерия - одним из самых мощных огневых средств", - пояснил Пивненко.

Подготовка бойцов Нацгвардии

Военнослужащие НГУ сейчас проходят интенсивную подготовку для эффективного использования этой техники, в том числе за рубежом.

"Мы адаптируем новые образцы вооружения к условиям ведения боевых действий на востоке и юге Украины, с учетом современных вызовов - таких как массовое применение FPV-дронов. Здесь в первую очередь речь идет о комплексной работе аэроразведки, наших подразделений РЭР и РЭБ, характера местности и боевых действий и условий местности на конкретном направлении", - отметил командующий НГУ.