Масштабний штурм РФ провалився: бійці НГУ знищили понад 240 окупантів і купу техніки
Бійці "Червоної Калини" на Покровському напрямку дали відсіч масштабному штурму російських окупантів. Українські захисники вразили понад 240 ворогів і величезну кількість техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.
"Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку", - повідомив Півненко.
Він заявив, що ворог кинув у бій велику кількість техніки. За його словами, цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також близько двох рот живої сили.
"Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність! Результати бою вражають", - додав командувач НГУ.
Попередньо підтверджено втрати:
- більш як 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні);
Знищена техніка ворога:
- 96 мотоциклів,
- 21 бойова броньована машина;
- 2 од. автомобільної техніки;
- 2 артилерійські системи.
"Цей бій - черговий доказ злагоджених та професійних дій наших захисників, які тримають фронт! Бійці “Червоної Калини” діють чітко й безжально до ворога, захищаючи кожен клаптик рідної землі", - додав Півненко.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на лінії фронту зафіксували понад сто бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишились:
- Покровський,
- Торецький,
- Лиманський,
- Новопавлівський.
Також, Генштаб повідомив, що тривають активні бойові дії у Курській області. Там за добу українські сили відбили 17 атак росіян.
Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни фактично розпочали новий наступ на Харківську та Сумську області.
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