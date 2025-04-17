Масштабний штурм РФ провалився: бійці НГУ знищили понад 240 окупантів і купу техніки

Бійці "Червоної Калини" на Покровському напрямку дали відсіч масштабному штурму російських окупантів. Українські захисники вразили понад 240 ворогів і величезну кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку", - повідомив Півненко. Він заявив, що ворог кинув у бій велику кількість техніки. За його словами, цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також близько двох рот живої сили. "Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність! Результати бою вражають", - додав командувач НГУ. Попередньо підтверджено втрати: більш як 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні); Знищена техніка ворога: 96 мотоциклів,

21 бойова броньована машина;

2 од. автомобільної техніки;

2 артилерійські системи. "Цей бій - черговий доказ злагоджених та професійних дій наших захисників, які тримають фронт! Бійці “Червоної Калини” діють чітко й безжально до ворога, захищаючи кожен клаптик рідної землі", - додав Півненко.