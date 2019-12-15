В Нацгвардии сообщили подробности гибели военного на Донбассе

За прошедшие сутки, 14 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб сержант Национальной гвардии Сергей Михальчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

По данным ведомства, 21-летний нацгвардеец погиб в результате осколочных ранений, полученных от взрыва вражеского снаряда. Сержант Михальчук погиб, прикрыв своим телом товарища по службе.

"Несмотря на юный возраст, Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал наивысшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата", - отметили в НГУ.

В ведомстве добавили, что за проявленный героизм нацгвардеець будет представлен к высокой государственной награде.

Напомним, в субботу, 14 декабря, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Вчера российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Добавим, что с начала 15 декабря на Донбассе были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований. В результате гранатометного обстрела был ранен одние военнослужащий из состава Объединенных сил.