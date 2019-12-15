На Донбассе ранили украинского военного

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Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

С начала воскресенья, 15 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 российские незаконные вооруженные формирования, вопреки договоренностям, достигнутым во время нормандской встречи, 4 раза открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.

Так, из гранатометов различных систем российско-оккупационные силы обстреливали украинские позиции в районе Луганского, Крымского и Хутора Вольного. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один украинский военный.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы велись в районе Авдеевки, дважды вблизи Красногоровки, возле Песков, Павлополя, Новолуганского, Травневого и Зайцево. Вчера на Донбассе один военнослужащий погиб, а также двое получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что представители так называемой "ДНР" заявили о готовности предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе. Боевики сообщили, что готовы предложить "свое видение" будущего разведения, но окончательное решение будут принимать в Минске.