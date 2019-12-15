У Нацгвардії повідомили подробиці загибелі військового на Донбасі

Минулої доби, 14 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув сержант Національної гвардії Сергій Михальчук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України в Facebook.

За даними відомства, 21-річний нацгвардієць загинув в результаті осколкових поранень, отриманих від вибуху ворожого снаряду. Сержант Михальчук загинув, прикривши своїм тілом товариша по службі.

"Не зважаючи на юний вік, Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратим", - зазначили в НГУ.

У відомстві додали, що за проявлений героїзм нацгвардієць буде представлений до високої державної нагороди.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Вчора російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, що з початку 15 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань. В результаті гранатометного обстрілу було поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.