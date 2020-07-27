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Нацгвардейцев вооружили штурмовыми винтовками по стандартам НАТО

Харьков, Понедельник 27 июля 2020 17:01
Нацгвардейцев вооружили штурмовыми винтовками по стандартам НАТО
Фото: штурмовая винтовка UAR-15 (wikimedia.org photoUser VoidWanderer)
Автор: Роман Калиниченко

Харьковские спецназовцы получили штурмовые винтовки UAR-15 под патрон НАТО

Национальная гвардия начала перевооружать некоторые подразделения в соответствии со стандартами НАТО. Первую партию штурмовых винтовок UAR-15 украинского производства получили харьковские спецназовцы.

Об этом сообщили в Нацгвардии.

Винтовку UAR-15 изготавливает украинское предприятие "Зброяр" из американских и отечественных комплектующих. Она является эргономичнее и удобнее автомата "Калашникова".

Штурмові ґвинтівки UAR-15 відтепер на озброєнні у спецпризначенців Нацгвардії У #НГУ розпочали переозброєння деяких підрозділів відповідно до натівських стандартів. Це дозволяє більш органічно здійснити перехід на якісно новий рівень виконання бойових задач та логістичного забезпечення військових формувань, що стримують зовнішню збройну агресію. Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові ґвинтівки UAR-15 під під патрон 5,56×45 мм #НАТО #NATO Більше дивіться у відео

Опубліковано Національна гвардія України Понеділок, 27 липня 2020 р.

"На данный момент, отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориальное объединения Национальной гвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 на 45 мм", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin в рамках контракта, подписанного в декабре 2019.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Javelin усилят каждую бригаду на Донбассе.

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