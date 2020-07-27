Нацгвардейцев вооружили штурмовыми винтовками по стандартам НАТО

Штурмові ґвинтівки UAR-15 відтепер на озброєнні у спецпризначенців Нацгвардії У #НГУ розпочали переозброєння деяких підрозділів відповідно до натівських стандартів. Це дозволяє більш органічно здійснити перехід на якісно новий рівень виконання бойових задач та логістичного забезпечення військових формувань, що стримують зовнішню збройну агресію. Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові ґвинтівки UAR-15 під під патрон 5,56×45 мм #НАТО #NATO Більше дивіться у відео