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Нацгвардійців озброїли штурмовими гвинтівками за стандартами НАТО

Харків, Понеділок 27 липня 2020 17:01
Нацгвардійців озброїли штурмовими гвинтівками за стандартами НАТО
Фото: штурмова гвинтівка UAR-15 (wikimedia.org photoUser VoidWanderer)
Автор: Роман Калиниченко

Харківські спецпризначенці отримали штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон НАТО

Національна гвардія почала переозброювати деякі підрозділи відповідно до стандартів НАТО. Першу партію штурмових гвинтівок UAR-15 українського виробництва отримали харківські спецпризначенці.

Про це повідомили у Нацгвардії.

Гвинтівку UAR-15 виготовляє українське підприємство "Зброяр" з американських та вітчизняних комплектуючих. Вона є більш ергономічною та зручнішою за автомат "Калашникова".

Штурмові ґвинтівки UAR-15 відтепер на озброєнні у спецпризначенців Нацгвардії У #НГУ розпочали переозброєння деяких підрозділів відповідно до натівських стандартів. Це дозволяє більш органічно здійснити перехід на якісно новий рівень виконання бойових задач та логістичного забезпечення військових формувань, що стримують зовнішню збройну агресію. Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові ґвинтівки UAR-15 під під патрон 5,56×45 мм #НАТО #NATO Більше дивіться у відео

Опубліковано Національна гвардія України Понеділок, 27 липня 2020 р.

"Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56 на 45 мм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в червні США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin в рамках контракту, підписаного в грудні 2019.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Javelin посилять кожну бригаду на Донбасі.

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