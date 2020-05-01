В Нацбанке назвали финансовые потребности Украины

Финансовые потребности Украины составляют около 644 миллиарда гривен. Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что государственный долг Украины может обслуживаться без какой-либо реструктуризации.

"Сегодня финансовые потребности нашего государства составляют в целом 644 миллиарда гривен. То есть их надо где-то привлечь. Это кроме доходов. При том, что бюджет составляет около 1 триллиона гривен. В том числе, эти средства мы возьмем за счет государственного бюджета - это почти 300 миллиардов. Нужно найти 346 миллиардов - это погашение государственного долга Украины", - заявил Фурман.

"Это огромные суммы долга, но они могут обслуживаться без каких-либо реструктуризаций или дефолтов. Потому что вопрос дефолта, он очень сложный и очень страшный", - отметил он.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины.

В апреле Министерство финансов Украины обновило график помесячных платежей по государственному долгу в 2020 году по действующим соглашениям. Согласно графику, всего в 2020 году Украина должна выплатить по 449,75 млрд грн. При этом в январе-марте уже выплачено 93,47 млрд грн. Таким образом, до конца года необходимо выплатить 356,28 млрд грн. В апреле выплаты составят 24,45 млрд грн. Пиковые выплаты придутся на май (68,22 млрд грн) и сентябрь (80,82 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.