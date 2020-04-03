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Минфин обновил график выплат по внешнему долгу

Новости » Экономика     03.04.2020 - 11:09
Минфин обновил график выплат по внешнему долгу
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Пиковые выплаты придутся на май и сентябрь

Министерство финансов Украины обновило график помесячных платежей по государственному долгу в 2020 году по действующим соглашениям. Об этом сообщатся на сайте Минфина.

Согласно графику, всего в 2020 году Украина должна выплатить по 449,75 млрд грн. При этом в январе-марте уже было выплачено 93,47 млрд грн.

Таким образом, до конца года необходимо выплатить 356,28 млрд грн. В апреле выплаты составят 24,45 млрд грн. Пиковые выплаты придутся на май (68,22 млрд грн) и сентябрь (80,82 млрд грн).

Напомним, по оценкам Национального банка Украины, потребность только в валютных средствах на выплату долговых обязательств с учетом обслуживания валютного долга превышает 9 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн.

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