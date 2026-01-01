Нацбанк знизив курси долара і євро на 18-24 копійки

Нагадаємо, у грудні офіційний курс долара зріс на 12 копійок - з 42,27 до 42,39 гривень. За цей самий період євро подорожчало на 0,97 гривень - з 48,89 до 49,86 гривень. Така ж динаміка курсів спостерігалася на міжбанківському та готівковому ринках.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що якщо війна триватиме весь 2026 рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро - 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може сягнути 44 гривні, а євро - 51 гривні.