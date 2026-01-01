ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість долара і євро в обмінниках трохи знизилася

Україна, Четвер 01 січня 2026 11:30
UA EN RU
Вартість долара і євро в обмінниках трохи знизилася Фото: Курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 1 січня знизився на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (31 грудня). Курс євро знизився на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 січня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 1 копійку порівняно з 31 грудня 2025 року і становить 42,56 гривні, водночас курс євро зменшився на 2 копійки - до 50,10 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,39 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 31 грудня курс долара перебував на рівні 42,20 - 42,30 гривні за долар (купівля-продаж), що на 10-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 30 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,51-49,61 гривень (курс купівлі був нижчим на 26-29 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Прогноз курсу на 2026 рік

У січні-березні цього року офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. У першому кварталі гривню підкріплюватиме сплата податків компаніями, тобто необхідність купівлі національної валюти.

Банкір вважає, що якщо війна триватиме весь 2026 рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро - 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може сягнути 44 гривні, а євро - 51 гривні.

Нацбанк продовжить відігравати провідну роль на валютному ринку і стримувати хаотичні коливання курсу, додав експерт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем