Офіційний курс долара і євро зріс на 17-20 копійок

Національний банк України (НБУ) збільшив курс долара до гривні - на 17 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3878 гривень за 1 долар (+0,17 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становить 49,8565 гривень за 1 євро (+0,20 грн). bank.gov.ua На міжбанку курс долара в результаті торгів 29 грудня зріс на 17-18 копійок - до 42,28-42,31 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-21 копійку - до 49,83-49,85 гривень (купівля-продаж). udinform.com На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 29 грудня збільшився на 12 копійок і становить 42,56 гривні, водночас курс продажу євро зріс на 15 копійок і сягнув 50,17 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,01 і 49,5 гривень відповідно.