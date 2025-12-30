Офіційний курс долара і євро зріс на 17-20 копійок
Національний банк України (НБУ) збільшив курс долара до гривні - на 17 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 31 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3878 гривень за 1 долар (+0,17 грн).
Офіційний курс євро становить 49,8565 гривень за 1 євро (+0,20 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 29 грудня зріс на 17-18 копійок - до 42,28-42,31 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-21 копійку - до 49,83-49,85 гривень (купівля-продаж).
На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 29 грудня збільшився на 12 копійок і становить 42,56 гривні, водночас курс продажу євро зріс на 15 копійок і сягнув 50,17 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,01 і 49,5 гривень відповідно.
Динаміка курсу в грудні
Офіційний курс долара протягом 1-31 грудня зріс на 12 копійок або 0,3% - з 42,27 до 42,39 гривень. За цей самий період курс євро продемонстрував більш значну динаміку і додав за місяць 0,97 гривні (1,9%), курс зріс з 48,89 до 49,86 гривні.
На міжбанківському ринку була така сама динаміка, курс долара був майже на незмінному рівні - близько 42,3 гривні, а євро зросло з 49,28 до 49,85 гривні (по завершенню торгів 29 грудня).
На готівковому ринку курс долара в грудні зберігався близько 42,54-42,56 гривень, а курс євро збільшився на 0,7 гривні (+1,4%) з 49,47 до 50,17 гривень.