Нацбанк снизил курсы доллара и евро на 18-24 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 18 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 2 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,1701 гривен за 1 доллар (-0,18 грн).
Официальный курс евро составляет 49,5499 гривен за 1 евро (-0,24 грн).
На межбанке курс доллара в результате торгов 31 декабря снизился на 10-13 копеек – до 42,20-42,30 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,51-49,61 гривен (-0,26-0,29 по сравнению с предыдущим днем).
На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 31 декабря упал на 2 копейки и составляет 42,55 гривен, курс продажи евро снизился на 2 копейки и достиг 50,10 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,95 и 49,39 гривен соответственно.
Напомним, в декабре официальный курс доллара вырос на 12 копеек - с 42,27 до 42,39 гривен. За этот же период евро подорожало на 0,97 гривен - с 48,89 до 49,86 гривен. Такая же динамика курсов наблюдалась на межбанковском и наличном рынках.
Вицепрезидент Ассоциации украинских банков и глава правления “Глобус Банка” Сергей Мамедов считает, что если война будет длиться весь 2026 год, максимальное значение официального курса доллара составит 44-45 гривен, а евро – 51-52 гривны. Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может достигнуть 44 гривны, а евро – 51 гривны.