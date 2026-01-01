Нацбанк снизил курсы доллара и евро на 18-24 копейки

Официальный курс доллара на 2 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,1701 гривен за 1 доллар (-0,18 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,5499 гривен за 1 евро (-0,24 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 31 декабря снизился на 10-13 копеек – до 42,20-42,30 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,51-49,61 гривен (-0,26-0,29 по сравнению с предыдущим днем).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 31 декабря упал на 2 копейки и составляет 42,55 гривен, курс продажи евро снизился на 2 копейки и достиг 50,10 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,95 и 49,39 гривен соответственно.