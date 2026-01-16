Нацбанк знизив курс злотого до 11,93 гривень

Офіційний курс польського злотого на 19 січня 2026 року становить 11,9342 гривень за 1 злотий (-0,05 гривні порівняно з 16 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 13 копійок.

bank.gov.ua

Курс продажу злотого в обмінниках знизився на 11 копійок порівняно з попереднім днем - до 11,99 гривень, курс купівлі злотого становить 11,54 гривень (-0,10 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 20-25 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 13 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.