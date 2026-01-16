Нацбанк снизил курс злотого до 11,93 гривен

Официальный курс польского злотого на 19 января 2026 года составляет 11,9342 гривен за 1 злотый (-0,05 гривны по сравнению с 16 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 13 копеек.

bank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 11,99 гривен, курс покупки злотого составляет 11,54 гривен (-0,10 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 20-25 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 13 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.