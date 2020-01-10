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Нацбанк значительно понизил курс доллара к концу недели

Новости » Финансы     10.01.2020 - 16:15
Нацбанк значительно понизил курс доллара к концу недели
Фото: курс доллара перешел к снижению (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на 11 января опустили ниже 24 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2020 года понизил официальный курс доллара до 23,96 гривен, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского регулятора.

Согласно данным Нацбанка, официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за доллар (-0,1513).

При этом курс доллара на 10 января составлял 24,1190 гривен за доллар.

Нацбанк значительно понизил курс доллара к концу недели

Отметим, на открытии межбанковскго валютного рынка курс доллара упал после двухдневного роста. В частности, американская валюта продемонстрировала снижение и торговалась в районе отметки 24 гривен за доллар. Курс евро относительно украинской гривны показал синхронное снижение.

На тенденции на межбанке отреагировал наличный рынок, где курс доллара 10 января упал в среднем на 7 копеек - до 24,19 гривен в продаже. В то же время крупнейшие украинские банки были более сдержаны, установив его в диапазоне 24,15-24,65 грн/доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью проекту "KRYM - критическое мышление" заявил, что сомневается в значительном снижении курса гривны относительно иностранных валют в 2020 году.

По его словам, предложение валюты в конце 2019 было большим, что повлияло на ее удешевление. Он объяснил, что укрепление гривны было связано с поступлением инвестиций в долговые ценные бумаги, а НБУ выкупил избыточных почти 8 млрд долларов.

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