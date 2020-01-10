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Нацбанк значно знизив курс долара до кінця тижня

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 16:15
Нацбанк значно знизив курс долара до кінця тижня
Фото: курс долара перейшов до зниження (прес-служба НБУ)

Курс долара на 11 січня опустили нижче 24 гривень

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2020 року знизив офіційний курс долара до 23,96 гривень, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті українського регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 23,9677 гривень за долар (-0,1513).

При цьому курс долара на 10 січня становив 24,1190 гривень за долар.

Нацбанк значно знизив курс долара до кінця тижня

Зазначимо, на відкритті межбанковскго валютного ринку курс долара впав після дводенного зростання. Зокрема, американська валюта продемонструвала зниження і торгувалася в районі позначки 24 гривень за долар. Курс євро відносно української гривні показав синхронне зниження.

На тенденції на міжбанку відреагував готівковий ринок, де курс долара 10 січня впав в середньому на 7 копійок - до 24,19 гривень у продажу. У той же час найбільші українські банки були більш стримані, встановивши його в діапазоні 24,15-24,65 грн/долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю проекту "KRYM - критичне мислення" заявив, що сумнівається в значному зниженні курсу гривні щодо іноземних валют у 2020 році.

За його словами, пропозиція валюти в кінці 2019 була великою, що вплинуло на її здешевлення. Він пояснив, що зміцнення гривні було пов'язано з надходженням інвестицій в боргові цінні папери, а НБУ викупив надлишкових майже 8 млрд доларів.

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