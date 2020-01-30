Нацбанк выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) добился через апелляционный суд признания компании "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПриватБанком лицом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как сообщается, во время национализации НБУ обменял депозиты компании в ПриватБанке на акции, которые передали государству.

Отмечается, "Гарант Метиз Инвест" признали связанным с ПриватБанком лицом 13 декабря 2016 года. Это решение впоследствии дало возможность национализировать ПриватБанк, передав все 100% акций государству за 1 гривну.

Компания "Гарант Метиз Инвест" впоследствии это решение обжаловала, и 28 октября прошлого года выиграла суд и отмену решения Нацбанка о признании себя связанным с ПриватБанком лицом.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПриватБанком. На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПриватБанком", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде Лондона в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов экс-акционеров, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Кроме того, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов купило 100% акций за 1 гривну.