Нацбанк трохи знизив курси долара і євро на 1 січня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 1 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,3532 гривень за 1 долар (-0,03 грн).
Офіційний курс євро становить 49,7947 гривень за 1 євро (-0,06 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 30 грудня зріс на 5-9 копійок - до 42,33-42,40 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,80-49,87 гривень (майже без змін порівняно з попереднім днем).
На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 30 грудня збільшився на 1 копійку і становить 42,57 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 5 копійок і сягнув 50,12 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,99 і 49,43 гривень відповідно.
Нагадаємо, у грудні офіційний курс долара зріс на 12 копійок - з 42,27 до 42,39 гривень. За цей самий період євро подорожчало на 0,97 гривень - з 48,89 до 49,86 гривень. Така ж динаміка курсів спостерігалася на міжбанківському та готівковому ринках.
Протягом 2025 року міжнародні резерви НБУ зросли на 25% - з 43,8 до 54,8 млрд доларів. Це набагато більше зростання, ніж 2024 року, коли резерви Нацбанку збільшилися на 8%. Сьогоднішнє значення резервів центробанку - рекордне, воно пояснюється надходженням значної зовнішньої підтримки для України.