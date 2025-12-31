Вартість долара та євро в обмінниках майже не змінилася

Курс долара в обмінних пунктах України 31 грудня піднявся на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (30 грудня). Курс євро знизився на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 1 копійку порівняно з 30 грудня і становить 42,57 гривні, водночас курс євро зменшився на 3 копійки - до 50,14 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (без змін порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,45 гривні (+0,05 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 30 грудня курс долара перебував на рівні 42,33 - 42,40 гривні за долар (купівля-продаж), що на 5-9 копійок вище за закриття торгової сесії 29 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,80-49,87 гривень (курс купівлі був нижчим на 3 копійки від значень попереднього дня, а курс продажу - на 2 копійки вищим).