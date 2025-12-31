ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість долара та євро в обмінниках майже не змінилася

Україна, Середа 31 грудня 2025 11:25
UA EN RU
Вартість долара та євро в обмінниках майже не змінилася Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 31 грудня піднявся на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (30 грудня). Курс євро знизився на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 1 копійку порівняно з 30 грудня і становить 42,57 гривні, водночас курс євро зменшився на 3 копійки - до 50,14 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (без змін порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,45 гривні (+0,05 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 30 грудня курс долара перебував на рівні 42,33 - 42,40 гривні за долар (купівля-продаж), що на 5-9 копійок вище за закриття торгової сесії 29 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,80-49,87 гривень (курс купівлі був нижчим на 3 копійки від значень попереднього дня, а курс продажу - на 2 копійки вищим).

Міжнародні резерви у 2025 році

Протягом 2025 року валові міжнародні резерви Національного банку зросли на 25% - з 43,8 млрд доларів (станом на 1 січня 2025 року) до 54,8 млрд доларів (1 грудня 2025 року). У першій половині цього року резерви зросли на 2,7% - до 45 млрд доларів (сума резервів на 1 липня).

Зростання резервів відбувається внаслідок надходження зовнішньої допомоги, яка виражена в іноземній валюті. Ці гроші надходять на рахунки НБУ, щоб потім Нацбанк конвертував їх у гривню для потреб уряду.

У 2024 році резерви збільшилися на 8% - з 40,5 (1 січня 2024 року) до 43,8 млрд доларів (1 січня 2025 року). У 2023 році резерви НБУ зросли на 42% - з 28,5 до 40,5 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)
Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем