Нацбанк немного снизил курсы доллара и евро на 1 января

Официальный курс доллара на 1 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,3532 гривен за 1 доллар (-0,03 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,7947 гривен за 1 евро (-0,06 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 30 декабря вырос на 5-9 копеек – до 42,33-42,40 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,80-49,87 гривен (почти без изменений по сравнению с предыдущим днем).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 30 декабря увеличился на 1 копейку и составляет 42,57 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 5 копеек и достиг 50,12 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,99 и 49,43 гривен соответственно.