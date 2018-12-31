Нацбанк существенно увеличил покупку долларов

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Благодаря покупке долларов и поступлению кредитов резервы выросли до рекорда за пять лет

Ситуация на валютном рынке в течение декабря оставалась благоприятной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка (декабрь 2018 года).

Как отметили в НБУ, этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты от клиентов банков и улучшение настроений ввиду утверждения новой программы сотрудничества с МВФ и получения финансовой поддержки от других международных организаций.

Как следствие, сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке было положительным и составило 339 млн долларов. Благодаря этому и получению официального финансирования, международные резервы по состоянию на 27 декабря выросли до 20,7 млрд долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода.

Напомним, на последнем заседании по вопросам монетарной политики правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0% годовых. По оценкам НБУ, текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году.

Также для более гибкого реагирования на изменения состояния ликвидности банковской системы Украины с 11 января 2019 года НБУ вводит изменения в операционный дизайн монетарной политики.

Как сообщало РБК-Украина, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.