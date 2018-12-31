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Нацбанк суттєво збільшив купівлю доларів

Новини » Фінанси    31.12.2018 - 15:36
Нацбанк суттєво збільшив купівлю доларів
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Завдяки купівлі доларів і надходженню кредитів резерви зросли до рекорду за п’ять років

Ситуація на валютному ринку впродовж грудня залишалася сприятливою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку (грудень 2018 року).

Як зазначили в НБУ, цьому сприяло збільшення пропозиції іноземної валюти від клієнтів банків та поліпшення настроїв з огляду на затвердження нової програми співпраці з МВФ та отримання фінансової підтримки від інших міжнародних організацій.

Як наслідок, сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку було додатним і становило 339 млн доларів. Завдяки цьому та отриманню офіційного фінансування міжнародні резерви станом на 27 грудня зросли до 20,7 млрд доларів або 3,5 місяця імпорту майбутнього періоду.

Нагадаємо, на останньому засіданні з питань монетарної політики правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18,0% річних. За оцінками НБУ, поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до середньострокової цілі 5% у 2020 році.

Також для гнучкішого реагування на зміни стану ліквідності банківської системи України з 11 січня 2019 року НБУ запроваджує зміни в операційний дизайн монетарної політики.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований до резервів. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

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