НБУ сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В НБУ считают монетарную политику достаточно жесткой

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 14 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Какая отметили в НБУ, текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году.

По информации НБУ, в ноябре 2018 года потребительская инфляция составила 10,0% в годовом измерении и была близка к последнему прогнозу НБУ.

"Ее ускорение по сравнению с предыдущими месяцами было ожидаемым и объяснялось несколькими причинами. Во-первых, фундаментальный инфляционное давление до сих пор оставался существенным. Так, в прошлом месяце базовая инфляция незначительно ускорилась до 8,9% в годовом измерении под влиянием дальнейшего увеличения производственных затрат, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса", - отметили в НБУ.

Кроме этого, как сообщили в финучреждении, весомый вклад в ускорение инфляции обеспечили административно регулируемые цены, поскольку в ноябре выросли тарифы на природный газ для населения.

Напомним, 25 октября Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз по инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. В НБУ прогнозировали, что инфляция войдет в целевой диапазон в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).