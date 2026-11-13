Нацбанк пропонує повністю вивести з обігу одну з монет: всі подробиці

Національний банк України планує остаточно завершити вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок та позбавити їх статусу платіжного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

Поступове вилучення дрібних монет почалося більше року тому - з 1 жовтня 2025 року. Тоді Національний банк повністю припинив їхнє карбування.

Попри це, монети й досі залишаються в обігу та використовуються для розрахунків у торговельних мережах. Потрапляючи до комерційних банків, вони не повертаються до кас, а передаються до НБУ для перерахування та подальшої утилізації.

Можливі зміни з лютого 2027 року

Регулятор пропонує з 1 лютого 2027 року остаточно припинити статус 10 копійок як платіжного засобу. З цієї дати розплачуватися ними за товари, роботи чи послуги буде неможливо.

Для бізнеса встановлені чіткі часові рамки: юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть рівно два тижні - до 16 лютого 2027 року - щоб здати залишки монет.

Надалі всі готівкові розрахунки заокруглюватимуться за єдиними правилами до сум, кратних 50 копійкам.

Умови та термін обміну для громадян

Для громадян НБУ передбачив можливість обміну старих монет на інші монети та банкноти, що перебувають в обігу (у сумах, кратних 50 копійкам). Комісія за проведення такого обміну стягуватися не буде.

Процедура триватиме три роки та буде складатися з двох етапів: