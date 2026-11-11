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НБУ вилучає деякі банкноти 50 та 200 гривень: чи потрібно спеціально обмінювати гроші

09:52 11.11.2026 Ср
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
НБУ вилучає деякі банкноти 50 та 200 гривень: чи потрібно спеціально обмінювати гроші Фото: НБУ вилучає частину банкнот 200 гривень (National Bank Of Ukraine)
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Національний банк України (НБУ) проводить заміну банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка. Однак це не раптове вилучення, а поступова планова заміна таких купюр на сучасніші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення НБУ.

Що відбувається зі старими банкнотами 50 і 200 гривень

У Нацбанку нагадали, що про поступову заміну банкнот номіналами 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років повідомили ще в жовтні 2024 року. Сам процес розпочався 1 листопада того ж року.

Йдеться про заміну старих купюр на банкноти номіналами 50 і 200 гривень зразка 2014 року. Це частина комплексної роботи НБУ з оптимізації готівкового обігу та підвищення якості грошових знаків.

Водночас жителям країни не потрібно спеціально обмінювати такі банкноти. Вони залишаються дійсним платіжним засобом, і ними можна без обмежень розраховуватися.

Які ще банкноти поступово замінюють

НБУ також проводить поступову заміну інших банкнот попередніх років випуску:

  • 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років - із 1 січня 2023 року;
  • 500 гривень - із 1 серпня 2024 року;
  • 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років - із 1 листопада 2024 року.

Під час цього процесу банки не видають такі купюри з кас за всіма видами готівкових операцій. Нацбанк також припинив передавати їх банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки.

Коли банкноти старого зразка потрапляють до банків, їх більше не повертають в обіг, а передають Національному банку для подальшої утилізації.

Які банкноти вже перестали бути платіжним засобом

Окремо в НБУ нагадали, що з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років вилучені з обігу та більше не є засобом платежу під час готівкових розрахунків. Замість них в обігу використовуються монети відповідних номіналів.

Водночас такі банкноти ще можна безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів, що перебувають в обігу:

  • у Національному банку - до ухвалення окремого рішення про завершення обміну;
  • в уповноважених банках - до 28 лютого 2029 року;
  • в інших банках України - до 26 лютого 2027 року.

У Нацбанку наголошують, що заміна банкнот попередніх років є звичайним плановим процесом оновлення готівки, а не підставою для занепокоєння громадян.

Нагадаємо, раніше українці зареєстрували петицію до уряду з проханням повернути в обіг паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень паралельно з монетами. Автор ініціативи пояснює це тим, що металеві гроші важкі, займають багато місця та можуть бути незручними для людей похилого віку й осіб із порушеннями зору або моторики.

Також РБК-Україна з'ясовувало, як НБУ планує використовувати нову банкноту номіналом 2000 гривень. У регуляторі пояснили, що вона поступово замінюватиме зношені та пошкоджені купюри різних номіналів, а не лише банкноти по 1000 гривень.

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