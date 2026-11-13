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Нацбанк предлагает полностью вывести из обращения одну из монет: все подробности

18:44 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Нацбанк предлагает полностью вывести из обращения одну из монет: все подробности Фото: Нацбанк предлагает вывести из обращения монету номиналом 10 копеек (Getty Images)
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Национальный банк Украины планирует окончательно завершить изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек и лишить их статуса платежного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Постепенное изъятие мелких монет началось больше года назад - с 1 октября 2025 года. Тогда Национальный банк полностью прекратил их чеканку.

Несмотря на это, монеты до сих пор остаются в обращении и используются для расчетов в торговых сетях. Попадая в коммерческие банки, они не возвращаются в кассы, а передаются в НБУ для перечисления и последующей утилизации.

Возможные изменения с февраля 2027 года

Регулятор предлагает с 1 февраля 2027 окончательно прекратить статус 10 копеек как платежного средства. С этой даты расплачиваться ими за товары, работы или услуги будет невозможно.

Для бизнеса установлены четкие временные рамки: у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей будет ровно две недели - до 16 февраля 2027 года - чтобы сдать остатки монет.

В дальнейшем все наличные расчеты будут округляться по единым правилам до сумм, кратных 50 копейкам.

Условия и сроки обмена для граждан

Для граждан НБУ предусмотрел возможность обмена старых монет на другие монеты и находящиеся в обращении банкноты (в суммах, кратных 50 копейкам). Комиссия за проведение такого обмена взиматься не будет.

Процедура продлится три года и будет состоять из двух этапов:

  • до 31 января 2028 граждане могут обратиться для обмена в любой украинский банк;
  • с 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года обмен будут осуществлять исключительно подразделения Национального банка и четыре уполномоченных финучреждения: АО КБ "ПриватБанк", АО "Ощадбанк", АО "ПУМБ" и АО "Райффайзен Банк".

Напомним, НБУ постепенно заменяет банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца современными купюрами. Речь идет о плановом обновлении наличного обращения, а не о внезапном изъятии этих банкнот.

Ранее украинцы зарегистрировали петицию с призывом вернуть бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, оставив их в обращении параллельно с монетами.

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