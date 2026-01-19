Нацбанк продовжує знижувати курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 20 січня 2026 року становить 11,9031 гривень за 1 злотий (-0,03 гривні порівняно з 19 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 10 копійок.

bank.gov.ua

Курс продажу злотого в обмінниках зріс на 9 копійок порівняно з попереднім днем - до 12,08 гривень, курс купівлі злотого становить 11,62 гривні (+0,08 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 29-33 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 21-22 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.