ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Нацбанк перейшов до зниження долара. На скільки впав курс

Україна, Понеділок 19 січня 2026 17:15
UA EN RU
Нацбанк перейшов до зниження долара. На скільки впав курс Фото: Офіційний курс долара становить 43,27 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк перейшов до зниження вартості долара після рекордних значень офіційного курсу і встановив на 20 січня курс нижчий на 15 копійок, ніж у попередній робочий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Як сильно подешевшав долар

  • Скільки втратив готівковий курс

  • Чи було це зниження прогнозованим

Офіційний курс долара на 20 січня становив 43,27 гривень, що на 15 копійок нижче за значення 19 січня.

Курс євро на 20 січня встановлено на рівні 50,30 гривень (-0,13 гривень до попереднього дня).

Нацбанк перейшов до зниження долара. На скільки впав курсbank.gov.ua

Реакція готівкового ринку

До 16:40 вартість долара на готівковому ринку зреагувала на зміну офіційного курсу. Курс купівлі долара порівняно з ранком знизився на 6 копійок - до 43,04 гривень, а курс продажу на 8 копійок - до 43,59 гривень.

Вартість євро в обмінниках і касах банках до вечора 19 січня також знизилася на 2-8 копійок - до 50,13 - 50,76 гривень (купівля-продаж).

Нагадаємо, 17 січня у своєму прогнозі курсів на 19-25 січня директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Тарас Лєсовий зазначав, що можливе зниження готівкового курсу долара на цей період до 42,8-43,5 гривень (купівля-продаж), а євро - 49-50,5 гривень. На міжбанківському ринку банкір прогнозував курси купівлі-продажу валюти США на рівні 42,6-43,6 гривень, а євро - 49-50,5 гривень.

Лєсовий пояснював зниження вартості долара зростанням пропозиції на ринку і відносно невеликим відсотком, на який попит перевищує пропозицію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу