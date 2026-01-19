Нацбанк продолжает снижать курс злотого

Национальный банк Украины продолжает понемногу снижать курс злотого, опустив его значение на 20 января на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 20 января 2026 года составляет 11,9031 гривен за 1 злотый (-0,03 гривны по сравнению с 19 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 10 копеек.
Курс продажи злотого в обменниках вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 12,08 гривен, курс покупки злотого составляет 11,62 гривен (+0,08 гривен).
С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 29-33 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 21-22 копейки.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что НБУ снизил официальный курс доллара на 20 января до уровня - 43,27 гривен, что на 15 копеек ниже предыдущего дня. При этом, курс евро остался на прежнем уровне 50,30 гривен.
На межбанке в результате торгов 16 января курс доллара находился на уровне 43,31-43,36 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 23-25 копеек нише закрытия торговой сессии 15 января. Курс евро на межбанке составил 50,33-50,37 гривен (-19-21 копеек к предыдущему дню).
Официальный курс злотого на 19 января составил 11,93 гривен, что на 5 копеек ниже курса 16 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).