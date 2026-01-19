Нацбанк продолжает снижать курс злотого

Официальный курс польского злотого на 20 января 2026 года составляет 11,9031 гривен за 1 злотый (-0,03 гривны по сравнению с 19 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 10 копеек.

bank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 12,08 гривен, курс покупки злотого составляет 11,62 гривен (+0,08 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 29-33 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 21-22 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.